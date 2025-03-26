Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектам
Министерство обороны вновь заявило, что украинские власти продолжили нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России, несмотря на соответствующее заявление Владимира Зеленского после переговоров в Саудовской Аравии. Беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях.
Так, в районе мыса Тарханкут (Крым) минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе. Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей Хомутовского района.
В военном ведомстве продолжение ударов объяснили попытками сорвать достигнутые российско-американские договоренности о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта.
Накануне Минобороны также обвиняло Киев в нарушении моратория и ударах по российской энергетике в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.
В Кремле, между тем, заявили, что российские военные соблюдают указание президента Владимира Путина 18 марта не наносить удары по украинской энергетике.
Накануне в Москве сообщили, что по итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии был согласован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Указывалось, что мораторий действует с 18 марта в течение 30 суток и может быть продлен. В случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по соблюдению моратория.
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