Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектам

Украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах России

Фото: Инна Вареница / Reuters

Министерство обороны вновь заявило, что украинские власти продолжили нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России, несмотря на соответствующее заявление Владимира Зеленского после переговоров в Саудовской Аравии. Беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях.

Так, в районе мыса Тарханкут (Крым) минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе. Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей Хомутовского района.

В военном ведомстве продолжение ударов объяснили попытками сорвать достигнутые российско-американские договоренности о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта.

Накануне Минобороны также обвиняло Киев в нарушении моратория и ударах по российской энергетике в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

В Кремле, между тем, заявили, что российские военные соблюдают указание президента Владимира Путина 18 марта не наносить удары по украинской энергетике.

Накануне в Москве сообщили, что по итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии был согласован перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Указывалось, что мораторий действует с 18 марта в течение 30 суток и может быть продлен. В случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по соблюдению моратория.