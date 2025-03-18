Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликта
Ключевым условием для того, чтобы не было эскалации конфликта, является прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин президенту США Дональду Трампу.
Телефонный разговор между американским и российским лидерами прошел вечером 18 марта.
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