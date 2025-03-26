Песков оценил возможность отказа от моратория на удары по энергетике Украины

Песков оценил возможность отказа от моратория на удары по энергетике

Россия продолжит соблюдать мораторий на удары по энергетике, несмотря на то что Украина предпринимает попытки атаковать российскую инфраструктуру. Москва считает мораторий прогрессом, достигнутым при участии США

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Запрет ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, хотя Киев и предпринимает попытки ударов по энергообъектам в России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода из моратория, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что Киев с того момента предпринимал попытки нанести удары по энергоинфраструктуре России. Москва же соблюдает договоренность.

«Отдавая себе отчет в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться. Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем», — сказал он.

Днем ранее Кремль назвал, какие объекты защищены в рамках моратория. К ним относятся:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Российская сторона за неделю действия моратория сообщила о нескольких атаках Украины на энергообъекты. 24 марта, как рассказало Минобороны, беспилотник ударил «по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». В ту же ночь дрон атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума.

Вечером 23 марта четыре БПЛА атаковали Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. 22 марта украинские дроны нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области, «было повреждено технологическое оборудование». 20 марта произошел подрыв газораспределительной станции «Суджа» в Курской области.