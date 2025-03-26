Песков оценил возможность отказа от моратория на удары по энергетике
Запрет ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать, хотя Киев и предпринимает попытки ударов по энергообъектам в России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода из моратория, передает корреспондент РБК.
Песков отметил, что Киев с того момента предпринимал попытки нанести удары по энергоинфраструктуре России. Москва же соблюдает договоренность.
«Отдавая себе отчет в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться. Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем», — сказал он.
Днем ранее Кремль назвал, какие объекты защищены в рамках моратория. К ним относятся:
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нефтеперерабатывающие предприятия;
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нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
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вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
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атомные электростанции;
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дамбы гидроэлектростанций.
Российская сторона за неделю действия моратория сообщила о нескольких атаках Украины на энергообъекты. 24 марта, как рассказало Минобороны, беспилотник ударил «по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». В ту же ночь дрон атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума.
Вечером 23 марта четыре БПЛА атаковали Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. 22 марта украинские дроны нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области, «было повреждено технологическое оборудование». 20 марта произошел подрыв газораспределительной станции «Суджа» в Курской области.
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