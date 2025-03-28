Богомаз сообщил об ударах Украины по объектам гражданской инфраструктуры
Украинские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Погарском и Севском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе», — написал он в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в результате атаки уничтожен молоковоз, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны, трансформаторная подстанция предприятия и легковой автомобиль.
Также два украинских дрона-камикадзе атаковали электротрансформаторную подстанцию в поселке Заря Севского района. Произошло возгорание жилого дома.
В результате атак пострадавших нет.
Минобороны сообщило об уничтожении 78 дронов в ночь на 28 марта. В предыдущую ночь российские военные сбили только один украинский дрон — над Брянской областью. Тогда Богомаз уточнил, что разрушений и пострадавших нет.
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