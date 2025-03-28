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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об ударах Украины по объектам гражданской инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Погарском и Севском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки уничтожен молоковоз, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны, трансформаторная подстанция предприятия и легковой автомобиль.

Также два украинских дрона-камикадзе атаковали электротрансформаторную подстанцию в поселке Заря Севского района. Произошло возгорание жилого дома.

В результате атак пострадавших нет.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Минобороны сообщило об уничтожении 78 дронов в ночь на 28 марта. В предыдущую ночь российские военные сбили только один украинский дрон — над Брянской областью. Тогда Богомаз уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

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Теги
Александр Богомаз Брянская область Украина дроны Военная операция на Украине
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