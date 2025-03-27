Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в телеграм-канале сообщает «РБК Украина».
«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся, просто Путин хочет войны. Что может сказать человек, который хочет войны, на мирных переговорах? Я не тот человек, который будет сидеть и молчать или проглатывать его рассказы», — заявил Зеленский.
Фактором, осложняющим переговорный процесс с украинским лидером, является то, что Зеленский утратил свою легитимность после истечения первого срока на посту главы Украины, заявил в июле 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Наш президент не раз высказывался по поводу утраты Зеленским легитимности», — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что незаконность пребывания Зеленского в должности, а также его указ о запрете ведения переговоров с Москвой создают дополнительные трудности для возможных переговоров.
В сентябре 2022 года президент Украины издал указ, утверждающий решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.
Легитимность Зеленского важна для Москвы, так как важные документы необходимо подписывать с легитимными властями, пояснял ранее Путин. По мнению президента, единственной легитимной властью на Украине являются Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», выразив сомнение в легитимности украинского лидера и его поддержке украинцами.
Через неделю после этого Верховная рада Украины приняла резолюцию о полномочиях Зеленского, в которой говорится, что военное положение не позволяет провести выборы, а президент Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».
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