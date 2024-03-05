Эксперты описали схему «смягчения» указа Зеленского о запрете переговоров

Сторонам конфликта на Украине нужно готовить базу для переговоров, считают эксперты Foreign Affairs. Со стороны Киева таким сигналом могла бы стать корректировка указа Зеленского о запрете переговоров с российскими властями

Владимир Зеленский (Фото: Florion Goga / Reuters)

Все ключевые глобальные игроки сходятся в том, что конфликт на Украине закончится переговорами и базу для этих переговоров пора начинать готовить, пишут эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs.

Одним из способов это сделать они называют смягчение указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Сэмюэл Чарап был главным экспертом по внутренней и внешней политике стран бывшего Советского Союза в Международном институте стратегических исследований (IISS), бывший старший советник заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности и директора департамента внешнеполитического планирования Госдепа. Джереми Шапиро работал советником по политическому планированию в Госдепе в период Барака Обамы, сейчас — директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — пишут эксперты.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — говорил Зеленский на тот момент, комментируя возможность переговоров.



В последний раз лидеры России и Украины говорили по телефону в июле 2020 года. Личная встреча Путина и Зеленского произошла только один раз в 2019 году на саммите в «нормандском формате».

Начинать реальные переговоры пока рано, считают эксперты. Однако стороны конфликта, в том числе западные союзники Киева, могли бы подать сигналы о готовности к мирному диалогу. «Важно отметить, что эти действия обратимы. Суть в том, чтобы убедительно продемонстрировать намерение и предоставить другой стороне возможность ответить взаимностью», — отмечают они.

«Скромным, но важным сигналом» о готовности к переговорам могло бы стать изменение риторики официальных лиц на Западе. Например — заявления о готовности к снятию санкций в рамках договоренности о завершении конфликта. Кроме того, США и ЕС следует также рассмотреть возможность назначения спецпредставителей по конфликтной дипломатии. «Несмотря на то что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах», — пишут эксперты.

Переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после военного конфликта в феврале 2022 года. Уже в марте стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — по видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Президент России Владимир Путин рассказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров с Киевом, диалог был заморожен по вине украинской стороны, в том числе из-за указа Владимира Зеленского.