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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты описали схему «смягчения» указа Зеленского о запрете переговоров

Foreign Affairs описал схему смягчения указа Зеленского о запрете переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Сторонам конфликта на Украине нужно готовить базу для переговоров, считают эксперты Foreign Affairs. Со стороны Киева таким сигналом могла бы стать корректировка указа Зеленского о запрете переговоров с российскими властями
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Florion Goga / Reuters)

Все ключевые глобальные игроки сходятся в том, что конфликт на Украине закончится переговорами и базу для этих переговоров пора начинать готовить, пишут эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs.

Одним из способов это сделать они называют смягчение указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Сэмюэл Чарап был главным экспертом по внутренней и внешней политике стран бывшего Советского Союза в Международном институте стратегических исследований (IISS), бывший старший советник заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности и директора департамента внешнеполитического планирования Госдепа.

Джереми Шапиро работал советником по политическому планированию в Госдепе в период Барака Обамы, сейчас — директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — пишут эксперты.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — говорил Зеленский на тот момент, комментируя возможность переговоров.

В последний раз лидеры России и Украины говорили по телефону в июле 2020 года. Личная встреча Путина и Зеленского произошла только один раз в 2019 году на саммите в «нормандском формате».

Начинать реальные переговоры пока рано, считают эксперты. Однако стороны конфликта, в том числе западные союзники Киева, могли бы подать сигналы о готовности к мирному диалогу. «Важно отметить, что эти действия обратимы. Суть в том, чтобы убедительно продемонстрировать намерение и предоставить другой стороне возможность ответить взаимностью», — отмечают они.

«Скромным, но важным сигналом» о готовности к переговорам могло бы стать изменение риторики официальных лиц на Западе. Например — заявления о готовности к снятию санкций в рамках договоренности о завершении конфликта. Кроме того, США и ЕС следует также рассмотреть возможность назначения спецпредставителей по конфликтной дипломатии. «Несмотря на то что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах», — пишут эксперты.

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Переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после военного конфликта в феврале 2022 года. Уже в марте стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — по видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Президент России Владимир Путин рассказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров с Киевом, диалог был заморожен по вине украинской стороны, в том числе из-за указа Владимира Зеленского.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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