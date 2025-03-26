Патрушев назвал, от чего зависит начало совместных проектов России и США
Россия готова к совместным взаимовыгодным проектам с США, однако в этом вопросе все зависит от заинтересованности американской стороны, заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает ТАСС.
«Все будет зависеть от того интереса, который американцы будут проявлять. <...> Будет желание — будем с ними разговаривать», — сказал он.
Патрушев подчеркнул, что российская сторона «никогда никого не выгоняла» и «готова всегда сотрудничать».
Помощник президента подтвердил, что для обсуждения есть интересные проекты, которые могли бы быть полезны и Москве, и Вашингтону.
После вступления Дональда Трампа в должность американского президента между Россией и США возобновились контакты на высшем уровне. В частности, состоялись телефонные разговоры Трампа и президента России Владимира Путина и встречи делегаций обеих стран в Саудовской Аравии и Стамбуле.
Путин в середине марта также провел в Москве встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Несмотря на то что главной темой на переговорах является конфликт на Украине, стороны за это время успели также обсудить работу посольств, возобновление сотрудничества в энергетике и космосе, развитие отношений в торгово-экономической сфере и другие вопросы.
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