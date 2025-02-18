О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Главное

В Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне. О чем договорились делегации — в материале РБК

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 18 февраля 2025 года (Фото: МariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Вскоре после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа — первого контакта России и США на высшем уровне спустя три года — в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций двух стран.

Кто участвовал в переговорах

Переговоры продлились четыре с половиной часа. Москву на них представили помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечавший за экономическую сферу. Со стороны Вашингтона в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с Россией Стив Уиткофф. На встрече также присутствовали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Перед встречей в Кремле во время общения с журналистами акцентировали внимание на том, что в первую очередь на переговорах речь пойдет о «восстановлении всего комплекса» двусторонних отношений. Среди других тем — уже второго плана — там назвали «подготовку возможных переговоров» по урегулированию конфликта на Украине и организацию встречи Путина и Трампа.

О чем договорились

Делегации провели «серьезный разговор» по всем темам, сообщил Ушаков. Он отметил, что пока трудно сказать, что позиции двух стран сближаются, «но разговор об этом был». Вот основные итоги обсуждения.

Тема урегулирования конфликта на Украине

Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине, со ссылкой на источники сообщил репортер Fox News Джеки Хайнрич. Первый этап — это прекращение огня. Второй — проведение выборов на Украине. Третий — подписание окончательного соглашения.

Россия и США договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. Также стороны намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине.

Кто войдет в число переговорщиков от России по Украине, решит президент, пока состав команды неизвестен, сообщил Ушаков. По его словам, делегации изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по проблеме вокруг украинского конфликта.

Когда начнутся контакты с США по Украине, решит Путин. «Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», — сказал Ушаков.

В Госдепе назвали переговоры «важным шагом вперед» для завершения конфликта на Украине, но отметили, что одной встречи недостаточно «для достижения прочного мира».

Двусторонние отношения

США и Россия договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве, сообщил Рубио.

Делегации также решили «создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий» России и США.

Встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, перед этим делегациям предстоит «плотная работа», заявил Ушаков. «Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал он.

Дмитриев оценил переговоры как «очень конструктивный диалог» и позитивное начало дискуссий. По его словам, было много точек соприкосновения и четкая попытка услышать позицию России. «Было очень уважительное, спокойное общение <...>. Люди узнали друг друга гораздо лучше. И от американской стороны прозвучал очень важный посыл, что не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга», — сказал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, Москва передала Вашингтону несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. Он не уточнил, о чем именно речь, но отметил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.

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Реакция на переговоры России и США