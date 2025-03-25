Кремль рассказал о будущем переговоров с США
Москва и Вашингтон анализируют итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет, и она будет согласована», — сказал Песков.
Он уточнил, что переговоров на высшем уровне пока не планируется. О встрече в трехстороннем формате (с участием Украины), по его словам, также пока речи не идет.
Пресс-секретарь пояснил, что пока речь идет о технических переговорах в Саудовской Аравии, поэтому их содержание публиковать не будут. «Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание переговоров публиковаться точно не будет, этого не следует ожидать. Доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, уже потом можно будет говорить о каком-то понимании», — объяснил он.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин 25 марта сообщил, что к переговорам России и США привлекут ООН и другие страны. Песков, отвечая на вопрос могут ли это быть Китай или африканские государства, заметил: «Пока мне нечего добавить к тому, что я сказал по этой теме».
Переговоры делегаций России и США прошли накануне. Они продлились более 12 часов. Стороны обсуждали безопасность судоходства в Черном море и детали временного прекращения огня по энергообъектам. По словам Карасина, в Эр-Рияде был «насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный» для обеих сторон. Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что на переговорах «наблюдался прогресс».
За день до встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева. Во вторник делегации США и Украины вновь проводят встречу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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