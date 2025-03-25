 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Кремль рассказал о будущем переговоров с США

Кремль заявил, что содержание переговоров России с США не будут обнародовать
Сюжет
Переговоры России и США
Переговоров на высшем уровне пока не планируется, как и встречи в трехстороннем формате — с Украиной, уточнил пресс-секретарь президента Песков. Москва и Вашингтон анализируют итоги переговоров в Эр-Рияде, сказал он
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва и Вашингтон анализируют итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет, и она будет согласована», — сказал Песков.

Он уточнил, что переговоров на высшем уровне пока не планируется. О встрече в трехстороннем формате (с участием Украины), по его словам, также пока речи не идет.

Пресс-секретарь пояснил, что пока речь идет о технических переговорах в Саудовской Аравии, поэтому их содержание публиковать не будут. «Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание переговоров публиковаться точно не будет, этого не следует ожидать. Доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, уже потом можно будет говорить о каком-то понимании», — объяснил он.

AFP сообщило о новом раунде переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде
Политика
Отель The Ritz-Carlton, в котором прошли&nbsp;переговоры делегаций РФ и США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин 25 марта сообщил, что к переговорам России и США привлекут ООН и другие страны. Песков, отвечая на вопрос могут ли это быть Китай или африканские государства, заметил: «Пока мне нечего добавить к тому, что я сказал по этой теме».

Переговоры делегаций России и США прошли накануне. Они продлились более 12 часов. Стороны обсуждали безопасность судоходства в Черном море и детали временного прекращения огня по энергообъектам. По словам Карасина, в Эр-Рияде был «насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный» для обеих сторон. Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что на переговорах «наблюдался прогресс».

За день до встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева. Во вторник делегации США и Украины вновь проводят встречу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Читайте РБК в Telegram.

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Елена Чернышова
Дмитрий Песков переговоры США Эр-Рияд
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Делегация России вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США
Политика
Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской Аравии
Политика
«РИА Новости» узнало о настрое российской делегации после переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Эпатаж, эмоции, дефицит. Что взять брендам из PR-стратегии Канье УэстаPro, 13:22
Замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголемПолитика, 13:21
Спикер парламента Армении отверг планы по пересмотру отношения к ОДКБПолитика, 13:20
Завершился второй раунд переговоров Украины и США в Эр-РиядеПолитика, 13:17
Порошенко усомнился в полномочиях украинской делегации на встречах с СШАПолитика, 13:16
Компания Трампа выбрала в партнеры криптобиржу Crypto.com. Что известноКрипто, 13:13
В Чехии произошел взрыв на заводе поставщика снарядов для УкраиныПолитика, 13:09
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Песков оценил уровень духовности Зеленского у картины с горящим КремлемОбщество, 13:09
Блаттера и Платини снова оправдали по делу о коррупцииСпорт, 13:09
СК возбудил уголовное дело после ранения под Суджей журналиста ТАССПолитика, 13:03
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:03
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить названиеОбщество, 13:01
Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах разговора Путина и ТрампаПолитика, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00