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Военная операция на Украине ,  
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AFP сообщило о новом раунде переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде

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Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Отель The Ritz-Carlton, в котором прошли&nbsp;переговоры делегаций РФ и США
Отель The Ritz-Carlton, в котором прошли переговоры делегаций РФ и США (Фото: Андрей Рыженко / ТАСС)

Во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде состоится новый раунд переговоров между США и Украиной, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Ранее «Суспiльне» сообщило, что украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день после 12-часовых переговоров российской и американской сторон.

На прошедших 24 марта переговорах Россия и США обсуждали, в частности, восстановление мирной торговой деятельности в Черном море.

Накануне, 23 марта, в саудовской столице встретились делегации Вашингтона и Киева. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также сообщал о планах украинской делегации поговорить с американцами вновь по окончании их консультаций с Россией.

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До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия сторон для полного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта не исключил, что представители Москвы и Киева могут провести встречу без посредников, если это позволит проработать решение для завершения конфликта между странами.

Российский лидер Владимир Путин в январе 2025 года заявил, что вести переговоры можно с «кем угодно», но подписывать финальный документ Россия готова только с легитимной властью.

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