AFP сообщило о новом раунде переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде
Во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде состоится новый раунд переговоров между США и Украиной, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Ранее «Суспiльне» сообщило, что украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день после 12-часовых переговоров российской и американской сторон.
На прошедших 24 марта переговорах Россия и США обсуждали, в частности, восстановление мирной торговой деятельности в Черном море.
Накануне, 23 марта, в саудовской столице встретились делегации Вашингтона и Киева. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также сообщал о планах украинской делегации поговорить с американцами вновь по окончании их консультаций с Россией.
До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия сторон для полного прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта не исключил, что представители Москвы и Киева могут провести встречу без посредников, если это позволит проработать решение для завершения конфликта между странами.
Российский лидер Владимир Путин в январе 2025 года заявил, что вести переговоры можно с «кем угодно», но подписывать финальный документ Россия готова только с легитимной властью.
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