AFP сообщило о новом раунде переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде

Отель The Ritz-Carlton, в котором прошли переговоры делегаций РФ и США (Фото: Андрей Рыженко / ТАСС)

Во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде состоится новый раунд переговоров между США и Украиной, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Ранее «Суспiльне» сообщило, что украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день после 12-часовых переговоров российской и американской сторон.



На прошедших 24 марта переговорах Россия и США обсуждали, в частности, восстановление мирной торговой деятельности в Черном море.



Накануне, 23 марта, в саудовской столице встретились делегации Вашингтона и Киева. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также сообщал о планах украинской делегации поговорить с американцами вновь по окончании их консультаций с Россией.



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