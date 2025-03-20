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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил возможность встречи России и Украины без посредников

Зеленский оценил возможность встречи Москвы и Киева без посредников: не проблема
Сюжет
Военная операция на Украине
Если встреча будет прагматичной и принесет результат, то провести ее не будет проблемой, отметил Зеленский. В октябре 2022-го он подписал указ, запрещающий переговоры с Путиным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Джафарова / Reuters)

Представители России и Украины могут провести встречу без посредников, если это позволит проработать решение для завершения конфликта между странами, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге.

«Знаете, невелика проблема, бы был результат... Я считаю, что если обе стороны работают над техническими решениями, и если будет политическая воля, прежде всего со стороны россиян, потому что они не хотят заканчивать войну, то это не является проблемой», — сказал Зеленский.

Он отметил, что встреча должна носить прагматичный характер, так как она не будет «удовольствием» для сторон, и обсуждать на ней следует «проработанные варианты, которые могут приблизить нас к окончанию войны».

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Последние прямые очные переговоры Москвы и Киева состоялись весной 2022 года в Стамбуле. Стороны поддерживали контакты с 27 февраля того же года, после стамбульской встречи было еще несколько переговоров онлайн, но потом диалог был заморожен.

В октябре 2022-го, после вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Зеленский подписал указ, в котором говорилось о «невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным». Москва неоднократно ссылалась на этот документ, обвиняя Киев в отказе от диалога.

В конце января Путин заявил, что «вести переговоры [по украинскому урегулированию] можно с кем угодно», но Зеленский является нелегитимным президентом и «потому не имеет права ничего подписывать». Срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, новый президент избран не был, так как в период военного положения на Украине нельзя проводить выборы. В Киеве отмечали, что Зеленский остается законным президентом до избрания нового главы государства.

Весной 2025-го США начали переговоры с Россией и Украиной об урегулировании конфликта.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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