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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что Вэнс проигнорировал его приглашения на Украину

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Военная операция на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналу Time.

По его словам, во время одного из недавних телефонных разговоров украинский президент предложил вице-президенту пересмотреть свое решение не посещать Украину во время вооруженного конфликта.

«Мы все еще ждем вас», — сказал Зеленский. Вэнс не ответил, отметили авторы материала.

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Политика
Джей Ди Вэнс

28 февраля во время переговоров Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Белом доме между лидерами и вице-президентом США началась перепалка. Вэнс во время спора заявил о нехватке личного состава у ВСУ. Зеленский возразил собеседнику, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать о том, какие у нее есть проблемы. Спор закончился тем, что американцы попросили украинскую делегацию удалиться из Овального кабинета.

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Владимир Зеленский Джеймс Дэвид Вэнс США Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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