Зеленский заявил, что Вэнс проигнорировал его приглашения на Украину
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналу Time.
По его словам, во время одного из недавних телефонных разговоров украинский президент предложил вице-президенту пересмотреть свое решение не посещать Украину во время вооруженного конфликта.
«Мы все еще ждем вас», — сказал Зеленский. Вэнс не ответил, отметили авторы материала.
28 февраля во время переговоров Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Белом доме между лидерами и вице-президентом США началась перепалка. Вэнс во время спора заявил о нехватке личного состава у ВСУ. Зеленский возразил собеседнику, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать о том, какие у нее есть проблемы. Спор закончился тем, что американцы попросили украинскую делегацию удалиться из Овального кабинета.
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