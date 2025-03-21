Келлог анонсировал «непрямые переговоры» Киева и Москвы в Эр-Рияде

В Эр-Рияде представителей Украины и России разместят в разных комнатах и спросят об условиях полного прекращения огня, рассказал Келлог. Консультации в Эр-Рияде пройдут 24 марта, их темой станет безопасность в Черном море

Кит Келлог (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Саудовской Аравии США намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия сторон для полного прекращения огня, заявил спецпосланник американского президента по Украине генерал в отставке Кит Келлог в интервью журналисту Гленну Беку. Видео опубликовано в X Бека.

«Мы поместим так называемые технические группы в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны придут, будут размещены в разных комнатах, и вы по сути говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?» И вы обращаетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — рассказал Келлог.

По его оценке, этот подход нацелен на достижение полного перемирия, которое станет первым шагом к завершению конфликта.

После второго официального разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта спецпосланник последнего Стив Уиткофф анонсировал переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Джидде 23 марта, где будут обсуждаться детали договоренностей двух лидеров.

По словам Уиткоффа, стороны согласовали прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что США ожидают, что Украина поддержит эти договоренности.

В Кремле отмечали, что одной из тем переговоров станет возможное возобновление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозилась продукция. Сделка, посредниками в которой выступили ООН и Турция действовала год. В 2023-м Россия вышла из нее, заявив, что не были выполнены условия об ослаблении ограничений для поставок российской продукции.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут экспертные консультации Москвы и Вашингтона, которые будут посвящены инициативе, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». Он сообщил, что делегацию от России возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не будет участвовать в переговорах 23 марта в Эр-Рияде.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, представители Киева и Москвы могли бы провести встречи без посредников, если будут работать над «проработанными вариантами, которые могут приблизить нас к окончанию войны». Он подчеркнул, что для этого нужна политическая воля сторон, а встреча должна носить прагматичный характер.