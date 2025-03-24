 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В АТОР оценили влияние протестов в Стамбуле на туристический поток

АТОР: акции протеста в Стамбуле не оказали значительного влияния на туристов
Фото: Alexandros Avramidis / Reuters
Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Ограничительные меры по усилению контроля на въезд и выезд из Стамбула на фоне продолжающихся протестов не оказывают значительного влияния на туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Его комментарий опубликован на сайте АТОР.

«Мы видим небольшое снижение спроса на туры в Стамбул, на 5–10% по сравнению с прошлым годом. Однако туристы, уже находящиеся в городе, не испытывают серьезных трудностей», — заявил Мурадян.

Туроператоры и представители туристического бизнеса отмечают, что протесты носят мирный характер и не представляют угрозы для путешественников. Однако туристам советуют избегать районов скопления демонстрантов — в частности, Сарачхане, Фатих, а также центральных площадей и улицы Истикляль, где возможны перекрытия дорог.

Несмотря на ограничительные меры, транспортное сообщение с городом сохраняется, а экскурсии проходят в обычном режиме, отметили в АТОР. По мнению участников туристического рынка, текущее снижение турпотока связано не только с протестами, но и с общим трендом начала года.

Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей
Политика
Экрем Имамоглу

Массовые протесты в ряде турецких городов были спровоцированы задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Политика, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), арестовали 19 марта по обвинению в коррупции, взяточничестве и связях с террористическими организациями.

Сам Имамоглу отверг обвинения, а руководство РНП назвало его задержание политически мотивированным.

Арест мэра вызвал волну демонстраций, которые охватили Стамбул, Анкару, Измир, Анталью и другие города. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что только 21 марта по всей стране были задержаны 323 участника протестных акций.

В Стамбуле основные столкновения происходят в районе Сарачхане, где тысячи человек собрались у здания мэрии. После того как протестующие попытались прорвать ограждения, полиция применила водометы и перцовый газ. В районе акведука Валента, ведущего к площади Таксим, правоохранители перекрыли дороги по распоряжению властей.

Аналогичные протестные акции проходят и в Анкаре, где полиция также использует спецсредства для разгона демонстрантов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал протесты «уличным терроризмом» и пообещал жестко пресекать нарушения общественного порядка. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет власти в давлении на политических оппонентов.

Генеральное консульство России в Турции 20 марта предупредило, что россиянам следует избегать мест массового скопления людей в Стамбуле в связи с протестами, проходящими в городе.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Стамбул Турция акции протеста ограничения на выезд
Материалы по теме
В Стамбуле задержали 97 человек на протестах после ареста мэра
Политика
Эрдоган назвал «уличным терроризмом» протесты в связи с арестом Имамоглу
Политика
Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Австралии захотели провести турнир ОИ по гребле на реке с крокодиламиСпорт, 16:00
Путин назначил Михаила Ковальчука зампредседателя Морской коллегииПолитика, 15:49
И.о. посла Израиля заявил, что страна не откажется от празднования 9 МаяПолитика, 15:43
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Адвокат Ефремова рассказал о планах актера после освобождения по УДООбщество, 15:36
В АТОР оценили влияние протестов в Стамбуле на туристический потокПолитика, 15:28
Сборная Новой Зеландии впервые с 2010 года сыграет на чемпионате мираСпорт, 15:24
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Из «Уральских авиалиний» уволили второго посадившего лайнер в поле пилотаБизнес, 15:16
Гольфист Тайгер Вудс сообщил о романе с бывшей невесткой ТрампаСпорт, 15:06
Лесные пожары охватили Южную Корею. ФоторепортажОбщество, 15:04
Нужен бестюнинг. Первый тест кроссовера Bestune T90Авто, 15:02
В Нобелевском фонде предупредили об угрозе науке «в неспокойные времена»Общество, 14:59
Минобороны назвало причину падения Су-25 в Приморском краеПолитика, 14:59
Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Ленинградской областиОбщество, 14:56