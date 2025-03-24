АТОР: акции протеста в Стамбуле не оказали значительного влияния на туристов

В АТОР оценили влияние протестов в Стамбуле на туристический поток

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Ограничительные меры по усилению контроля на въезд и выезд из Стамбула на фоне продолжающихся протестов не оказывают значительного влияния на туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Его комментарий опубликован на сайте АТОР.

«Мы видим небольшое снижение спроса на туры в Стамбул, на 5–10% по сравнению с прошлым годом. Однако туристы, уже находящиеся в городе, не испытывают серьезных трудностей», — заявил Мурадян.

Туроператоры и представители туристического бизнеса отмечают, что протесты носят мирный характер и не представляют угрозы для путешественников. Однако туристам советуют избегать районов скопления демонстрантов — в частности, Сарачхане, Фатих, а также центральных площадей и улицы Истикляль, где возможны перекрытия дорог.

Несмотря на ограничительные меры, транспортное сообщение с городом сохраняется, а экскурсии проходят в обычном режиме, отметили в АТОР. По мнению участников туристического рынка, текущее снижение турпотока связано не только с протестами, но и с общим трендом начала года.

Массовые протесты в ряде турецких городов были спровоцированы задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Политика, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), арестовали 19 марта по обвинению в коррупции, взяточничестве и связях с террористическими организациями.

Сам Имамоглу отверг обвинения, а руководство РНП назвало его задержание политически мотивированным.

Арест мэра вызвал волну демонстраций, которые охватили Стамбул, Анкару, Измир, Анталью и другие города. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что только 21 марта по всей стране были задержаны 323 участника протестных акций.

В Стамбуле основные столкновения происходят в районе Сарачхане, где тысячи человек собрались у здания мэрии. После того как протестующие попытались прорвать ограждения, полиция применила водометы и перцовый газ. В районе акведука Валента, ведущего к площади Таксим, правоохранители перекрыли дороги по распоряжению властей.

Аналогичные протестные акции проходят и в Анкаре, где полиция также использует спецсредства для разгона демонстрантов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал протесты «уличным терроризмом» и пообещал жестко пресекать нарушения общественного порядка. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет власти в давлении на политических оппонентов.

Генеральное консульство России в Турции 20 марта предупредило, что россиянам следует избегать мест массового скопления людей в Стамбуле в связи с протестами, проходящими в городе.