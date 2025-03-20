Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула
Турецкая оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе ужина в рамках Рамадана с депутатами нацсобрания страны.
Президент республики впервые прокомментировал задержание Имамоглу.
По мнению Эрдогана, оппозиционные силы Турции пытаются представить «свои внутренние конфликты или проблемы с законом» как наиболее важную проблему страны.
«Она [оппозиция] пытается политизировать вопрос. В оппозиции знают, что большая часть этой информации и документов [по делу] была передана в судебные органы их собственными функционерами», — сказал президент страны.
У властей страны нет времени на «шоу оппозиции», отметил политик.
Полиция задержала Имамоглу 19 марта. Он занимает этот пост с 2019 года. Имамоглу и еще более 100 человек обвинили в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Сам политик, комментируя задержание, заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».
Управление губернатора провинции Стамбул на фоне задержания мэра запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что по всей Турции ограничили доступ к X, YouTube, Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией) и TikTok.
Экрем Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом Эрдогана.
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