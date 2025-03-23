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Политика ,  
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В Турции задержали 323 человека на фоне протестов в Стамбуле

В Турции задержаны 323 человека в ходе акций протеста, организованных в связи с расследованием в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Любые попытки причинения вреда общественному порядку будут пресечены», — написал министр.

Он также сообщил, что во время протестов в районе Сарачане один из полицейских пострадал от нападения с использованием кислоты. Ерликая призвал организаторов акций задуматься о юридических последствиях своих действий.

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Имамоглу и еще 99 человек задержали 19 марта. 23 марта прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра. По данным СМИ, только в ночь на 23 марта на улицы города вышли около 550 тыс. человек. Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы.

Имамоглу и остальные задержанные проходят по делу о руководстве преступной организацией, взяточничестве, мошенничестве, незаконном получении персональных данных и махинациях при проведении тендеров.

В рамках отдельного расследования мэра, а также нескольких высокопоставленных чиновников обвиняют в оказании поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

Сам мэр назвал свое задержание политически мотивированным и отверг все обвинения.

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Турция Стамбул протесты задержания Экрем Имамоглу
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