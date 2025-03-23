Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

Экрем Имамоглу (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого арестовали по делу о коррупции, отстранили от исполнения обязанностей, сообщает МВД Турции, передает турецкий телеканал NTV.

«Экрем Имамоглу <...> был отстранен от исполнения своих обязанностей Министерством внутренних дел в качестве временной меры», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал сообщил, что на время расследования арестованного Имамоглу и еще 48 подозреваемых доставили в тюрьму Мармара в районе Силиври. На своей странице в X мэр призвал граждан выходить на протесты и бороться за свои права.

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«Осуществляемый судебный процесс не является судебным разбирательством <...> Я призываю наш народ бороться за права <...> соберитесь на площадях демократии в Сарачане, Стамбуле и других провинциях», — говорится в посте.

Несколько дней назад, 19 марта, Имамоглу задержали по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. Мэр свою вину отрицает и обещает продолжать бороться. По делу о терроризме его отпустили под судебный контроль, сообщал A Haber.

CNN Turk писал, что в рамках дела о коррупции обвинение попросило арестовать 89 подозреваемых, однако некоторых суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль.

Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. В 2024 году в Турции состоялись муниципальные выборы, на которых оппозиция победила кандидатов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре и Стамбуле. Как отмечала ранее Politico, победа Имамоглу закрепила за ним статус одного из сильнейших политиков страны и открывает путь к выдвижению на пост президента в 2028 году.