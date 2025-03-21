Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения
Задержанный по делу о коррупции и терроризме мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все обвинения, в субботу его переведут в здание суда, сообщает Türkiye Gazetesi.
Два дня назад, 19 марта, турецкая полиция задержала Имамоглу — члена крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), а также еще около 100 человек, среди которых есть высокопоставленные сотрудники стамбульской администрации.
После задержания в Стамбуле и других городах Турции прошли акции протеста в поддержку Имамоглу. Демонстрации сопровождались стычками с силовиками.
54-летний Имамоглу, которого называют главным оппонентом Эрдогана, был избран мэром Стамбула в 2019 году и переизбран в 2024 году. Его задержали у него дома в районе Сарыер, на севере города. Руководство РНП назвало арест Имамоглу политическим.
Мэр Анкары Мансур Яваш, также представляющий РНП, высказался в поддержку Имамоглу. С начала года в отношении Имамоглу было начато несколько расследований, в том числе о «воздействии на следствие, эксперта или свидетеля». В 2022 году Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы и запретили политическую деятельность по обвинению в оскорблении членов турецкого Центризбиркома.
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