Halk TV: полиция применила перцовый газ и водометы на акциях в Стамбуле и Анкаре

Полиция применила перцовый газ и водометы против протестующих в Стамбуле

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Полиция применила перцовый газ и водометы для разгона протестующих в районе Сарачхане в Стамбуле, кадры показал в X телеканал Halk TV.

Также кадры разгона толпы в районе акведука Валента опубликовала газета Cumhuriyet. Через это сооружение проложены автодороги, ведущие к мэрии и площади Таксим, полиция перекрыла их по распоряжению властей.

Протестующие попытались прорваться через металлические ограждения, в ответ силовики применили перцовый газ, а также водометы и оттеснили активистов.

В окрестностях парка Сарачхане напротив мэрии Стамбула, где проходит многотысячный митинг оппозиции, также произошли стычки. По данным Cumhuriyet, в акции протеста участвуют порядка 550 тыс. человек.

Возле дворца правосудия в Стамбуле произошла перепалка адвокатов с полицией, которая не пропускала их во дворец. Ранее туда для дачи показаний доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и других подозреваемых.

Также полиция применяет водометы и перцовые спреи против участников акции в поддержку мэра Стамбула, в Анкаре, кадры показал Halk TV.

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