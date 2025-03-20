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Политика ,  
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Генконсульство призвало россиян избегать мест скопления людей в Стамбуле

Фото: Tolga Uluturk / Reuters
Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Россиянам следует избегать мест массового скопления людей в Стамбуле в связи с протестами, проходящими в городе. Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства России в Турции в телеграм-канале.

«Уважаемые соотечественники! В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей», — сообщили в пресс-службе.

В случае возникновения экстренной ситуации россиянам рекомендовали звонить на горячую линию генерального консульства.

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Политика
Экрем Имамоглу

19 марта 2025 года полиция задержала и доставила в суд мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В рамках расследования в отношении политика полиция выдала ордеры на задержание ста человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна. В резиденции Имамоглу в районе Сарыер прошли обыски. Полиция подозревает Имамоглу и еще более чем сто человек в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Сам Имамоглу, комментируя задержание, заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».

Экрем Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП, вторая по численности партия в парламенте Турции, имеет 128 из 600 мандатов).

Генконсульство призвало россиян избегать мест скопления людей в Стамбуле
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Турция Стамбул Генконсульство России россияне протесты
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