Генконсульство призвало россиян избегать мест скопления людей в Стамбуле
Россиянам следует избегать мест массового скопления людей в Стамбуле в связи с протестами, проходящими в городе. Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства России в Турции в телеграм-канале.
«Уважаемые соотечественники! В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей», — сообщили в пресс-службе.
В случае возникновения экстренной ситуации россиянам рекомендовали звонить на горячую линию генерального консульства.
19 марта 2025 года полиция задержала и доставила в суд мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
В рамках расследования в отношении политика полиция выдала ордеры на задержание ста человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна. В резиденции Имамоглу в районе Сарыер прошли обыски. Полиция подозревает Имамоглу и еще более чем сто человек в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Сам Имамоглу, комментируя задержание, заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».
Экрем Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП, вторая по численности партия в парламенте Турции, имеет 128 из 600 мандатов).
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