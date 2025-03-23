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Политика ,  
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МИД назвал пожизненный приговор Тордену политически мотивированным

МИД России считает пожизненный приговор бывшему командиру отряда диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Воиславу Тордену (Яну Петровскому) предвзятым и политически мотивированным. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной «коллективным Западом» гибридной войне против России», — заявили в дипведомстве.

Там добавили, что решение суда будет обжаловано в следующей инстанции. Однако, как отметили в ведомстве, если приговор в отношении Тордена все же вступит в силу, у России есть юридические инструменты, которые «позволят продолжить борьбу за обеспечение его права на справедливое судебное разбирательство».

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Воислав&nbsp;Торден&nbsp;(Ян Петровский)

Экс-командира «Русича» задержали 20 июля 2023 года при попытке вылететь из Финляндии в Ниццу по запросу украинской стороны. Киев обвиняет Тордена в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Хельсинки отказались его передать Киеву. В декабре того же года Тордена отправили под арест.

В сентябре 2022 года Минфин США ввел против Тордена санкции, назвав «Русич» неонацистской военизированной группировкой, связанной с ЧВК «Вагнер». 6 декабря 2023 года санкции против россиянина ввела Великобритания, власти страны также указали националиста в списке под изначальным именем.

В феврале 2024 года суд в Финляндии приговорил Тордена к условному сроку по делу об умышленном нарушении запрета на въезд в страну. Пожизненно по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014–2015 годах его осудили 14 марта этого года.

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Воислав Торден МИД Финляндия суд приговор пожизненное заключение
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