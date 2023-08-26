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Задержанный в Финляндии командир «Русича» обратился в посольство России

Посольство России сообщило детали задержания командира «Русича» в Финляндии
Ян Петровский
Ян Петровский (Фото: dshrg_rusich / VK)

Посольство России договорилось об организации посещения консульскими сотрудниками россиянина В.И. Тордена (известен также как Ян Петровский), задержанного в Финляндии. Об этом сообщило диппредставительство в своем телеграм-канале.

Посольство начало переговоры после личного обращения россиянина. Сотрудники консульства должны посетить его «в ближайшие дни». Торден содержится в тюрьме города Вантаа.

Как рассказали в посольстве, 20 июля Тордена задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки. После этого его поместили в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища. Интересы Тордена представлял местный адвокат, россиянин в посольство не обращался.

23 августа полиция сообщила диппредставительству об изменении Тордену меры пресечения и его переводе в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. «Тогда стало известно, что В.И. Торден ранее носил фамилию Петровский», — сообщили в посольстве, отметив, что он «фигурирует в санкционных списках как Я.И. Петровский».

После этого россиянин обратился в посольство. 25 августа суд продлил срок его содержания в тюрьме. Вопрос об экстрадиции будет рассматриваться позднее.

Петровский — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», пишет MTV3, сообщивший о его задержании в Финляндии. По данным телеканала, Украина обвиняет его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

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Как отмечает MTV3, Петровский в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина». По данным норвежской телекомпании NRK, Петровский также воевал в Сирии на стороне Дамаска. В 2016 году норвежские власти депортировали мужчину в Россию, посчитав его угрозой для безопасности страны.

Петровский находится под санкциями Евросоюза и США. Американский Минфин называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах и военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года. В США заявили, что группа ответственна либо участвовала в деятельности, «которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников и партнеров от имени или в интересах правительства России».

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Финляндия посольство россияне экстрадиция