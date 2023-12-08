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Военная операция на Украине ,  
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Финляндия отказалась передать Украине экс-командира «Русича»

Helsingin Sanomat: Финляндия отказалась передать Украине экс-командира «Русича»
Сюжет
Военная операция на Украине
Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции экс-командира «Русича» Тордена. Украинские власти обвиняют его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах
Воислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: dshrg_rusich / VK)

Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) на Украину, передает Helsingin Sanomat. Суд постановил, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека.

«Счастливая новость. В Верховном суде была одержана победа», — прокомментировал решение адвокат Тордена Хейкка Лампела. Защитник заявил, что не видит препятствий для немедленного освобождения россиянина.

Минюст Финляндии не стал комментировать, как продвигается рассмотрение запроса Украины об экстрадиции. Однако правительственный советник Соня Варпасуо напомнила, что в соответствии с Законом об экстрадиции министерство не может отдать приказ о выдаче кого-либо в нарушение решения Верховного суда страны.

Воислава Тордена 20 июля задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки.

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После этого, 15 августа, Украина обратилась к Финляндии с просьбой экстрадировать Тордена. Украинские власти обвиняют его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Финская полиция 23 августа сообщила российскому посольству об изменении Тордену меры пресечения и его переводе в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции.

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ДШРГ «Русич», в свою очередь, потребовала выдать Тордена российской стороне, предупредив, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач».

Торден находится под санкциями ЕС и США. Американский Минфин в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах, и военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года, и связывал ее с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».

Ян Петровский в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина», передавал MTV3. По данным норвежской телекомпании NRK, Петровский также воевал в Сирии на стороне Дамаска.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия Украина экстрадиция
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