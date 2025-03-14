Экс-командира «Русича» в Финляндии приговорили к пожизненному заключению
Окружной суд Хельсинки приговорил бывшего командира отряда «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014–2015 годах, передает Helsingin Sanomat.
Суд удовлетворил требование прокурора о пожизненном заключении, однако приговор Тордену вынесли за четыре военных преступления, а не пять, на которых настаивало обвинение. Сам Торден отрицал все обвинения.
Его адвокат Хейкки Лампела в последнем слове говорил, что все обвинения должны быть сняты. «Если этого не произойдет, речь в любом случае идет не о пожизненном заключении, а о годовом сроке, а сумма будет оставлена на усмотрение районного суда», — сказал юрист.
Это первый случай, когда за преступления, совершенные на Украине, приговор вынесли в Финляндии.
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