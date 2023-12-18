В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям

В июле экс-командира «Русича» Воислава Тордена задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства, теперь его подозревают в военных преступлениях на Украине. Ранее Хельсинки отказали Киеву в экстрадиции Тордена

Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: dshrg_rusich / VK)

Окружной суд Хельсинки вынес решение об аресте россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении военных преступлений, передает Yle.

Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой группы «Русич». На Украине его обвиняют в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014–2015 годах.

Обвинения по этому делу в Финляндии ему предъявят не позднее 31 мая следующего года, отмечает Yle.

Тордена задержали в Финляндии 20 июля по подозрению в нарушении миграционного законодательства при попытке улететь из Хельсинки в Ниццу. После этого, 15 августа, Украина обратилась к Финляндии с просьбой экстрадировать Тордена, его перевели в тюрьму в связи с этим запросом. «Русич» требовал выдать экс-командира российской стороне.

8 декабря в экстрадиции Киеву было отказано, такое решение принял Верховный суд Финляндии в связи с риском ненадлежащего содержания Тордена под стражей на Украине. Его адвокат Хейкка Лампела после этого заявила, что россиянина освободили из-под стражи, но затем его задержали пограничники.

На следующий день стало известно, что финские правоохранительные органы проводят предварительное расследование в отношении Тордена в связи с возможным совершением им «террористических преступлений». 11 декабря его снова взяли под стражу по просьбе пограничников.



Торден находится под санкциями ЕС и США. Американский Минфин в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах и военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года, и связывал ее с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».