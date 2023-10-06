Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена

Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: dshrg_rusich / VK)

В Финляндии суд отказался изменить меру пресечения и выпустить из тюрьмы россиянина Воислава Тордена (ранее — Ян Петровский), одного из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Об этом РБК сообщила адвокат Тордена Наталья Мальгина.

«В районном суде Уусима состоялось слушание об изменении меры пресечения в отношении Воислава Тордена, который содержится в тюрьме г. Вантаа на основании запроса об экстрадиции на Украину. <...> Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения», — рассказала Мальгина.

По мнению адвоката, тот факт, что к Тордену применили самую строгую меру пресечения, говорит о том, что «финские власти придают этому делу большую важность», потому что оно затрагивает интересы «как минимум трех стран — России, Финляндии и Украины».

20 июля Тордена задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки.

23 августа финская полиция сообщила российскому посольству об изменении Тордену меры пресечения и его переводе в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. «Тогда стало известно, что Торден ранее носил фамилию Петровский», — сообщили в посольстве, отметив, что он «фигурирует в санкционных списках как Я.И. Петровский».

Власти Украины обвиняют Петровского в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

США и Евросоюз ввели санкции против Петровского. В обосновании ограничений американский Минфин называл ДШРГ «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах и полномасштабных боях, продолжающихся на Украине с февраля 2022-го. Вашингтон связывал ее с ЧВК «Вагнер» и Союзом добровольцев Донбасса (против них также введены западные санкции).



Петровский долгое время в молодости жил в Норвегии, где стал известен своими крайне правыми взглядами. Среди прочего он входил в праворадикальную антимигрантскую группу «Солдаты Одина». Норвежская NRK писала, что тот воевал в Сирии на стороне правительственных войск, в 2016-м его депортировали из Норвегии в Россию, сочтя угрозой для безопасности страны.

ДШРГ «Русич» потребовала выдать Тордена российской стороне. Группировка предупредила, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач».