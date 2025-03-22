В Стамбуле задержали 97 человек на протестах после задержания мэра
В Турции задержали 97 человек за сопротивление полиции во время акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая на своей странице в X.
Он добавил, что протестующие нарушили закон 2911 о демонстрациях и митингах и причинили вред общественному имуществу.
Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. 19 марта Имамоглу и еще более ста человек задержали по подозрению в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами, политик отверг все обвинения.
В тот же день в знак протеста против задержания мэра жители Стамбула собрались у здания муниципалитета. Акцию инициировали сами муниципальные служащие, их поддержали бывший глава администрации Шишли Муаммар Кескин, глава муниципалитета Бейоглу Инан Гюней и глава муниципалитета Газиосманпаша Хакан Бахчетепе.
Демонстрации продолжаются уже несколько дней, несмотря на запрет властей с 19 по 23 марта проводить любые митинги и делать заявления для прессы.
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