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Политика ,  
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В Стамбуле задержали 97 человек на протестах после задержания мэра

В Стамбуле задержали 97 человек на протестах после задержания мэра
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В Турции задержали 97 человек за сопротивление полиции во время акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая на своей странице в X.

Он добавил, что протестующие нарушили закон 2911 о демонстрациях и митингах и причинили вред общественному имуществу.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. 19 марта Имамоглу и еще более ста человек задержали по подозрению в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами, политик отверг все обвинения.

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Фото:Tolga Uluturk / Reuters

В тот же день в знак протеста против задержания мэра жители Стамбула собрались у здания муниципалитета. Акцию инициировали сами муниципальные служащие, их поддержали бывший глава администрации Шишли Муаммар Кескин, глава муниципалитета Бейоглу Инан Гюней и глава муниципалитета Газиосманпаша Хакан Бахчетепе.

Демонстрации продолжаются уже несколько дней, несмотря на запрет властей с 19 по 23 марта проводить любые митинги и делать заявления для прессы. 

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Теги
Турция задержания протесты Стамбул Экрем Имамоглу
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