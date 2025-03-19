 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции
Экрем Имамоглу
Экрем Имамоглу (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), задержан и доставлен в суд в сопровождении полиции, передает CNN Türk.

По данным телеканала, в рамках расследования в отношении Имамоглу были выданы ордера на задержание 100 человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна. В резиденции Имамоглу в районе Сарыер прошли обыски.

Газета Sabah ранее анонсировала масштабную антикоррупционную операцию в Стамбуле, связанную с тендерами и контрактами.

С начала года в отношении Имамоглу было начато несколько расследований, в том числе о «воздействии на следствие, эксперта или свидетеля» после его слов о подготовке «купленным экспертом» сфальсифицированных докладов в отношении НРП и ее представителей в местных органах власти. Еще одно разбирательство связано с высказываниями мэра о генпрокуроре Стамбула и его семьи.

Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле
Политика
Фото:Burak Kara / Getty Images

Материал дополняется

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Турция Стамбул мэр города задержание
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»Технологии и медиа, 08:46
Гладков заявил о продолжающейся сложной ситуации в Краснояружском районеПолитика, 08:31
Российские компании на бирже оценили в 4 раза дешевле зарубежных аналоговФинансы, 08:30
Мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупцииПолитика, 08:26
Налоговая миграция: в каких случаях смена «прописки» обернется проблемамиPro, 08:19
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
В Минфине поддержали ввод платежного роуминга для QR-кодовФинансы, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о 57 перехваченных над Россией дронахПолитика, 07:54
Лондон и ЕС обсудят ускорение поставок оружия Киеву перед перемириемПолитика, 07:46
В Красноярском крае похитили 15-летнюю девочкуОбщество, 07:40
Бизнес указал на риск прослушки звонков в инициативе о кибермошенникахТехнологии и медиа, 07:30
«Насилие необходимо». Почему люди во всем мире стали враждебны к бизнесуPro, 07:00
Бизнес предложил меры по «недопущению кризиса неплатежей»Экономика, 07:00
В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения на полетыПолитика, 06:55