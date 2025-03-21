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Политика ,  
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Что происходит на протестах после задержания мэра Стамбула. Видео

Появилось видео протестов после задержания мэра Стамбула

Что происходит на протестах после задержания мэра Стамбула. Видео
Video

В Стамбуле продолжаются протестные акции после задержания мэра города, оппозиционного политика Экрема Имамоглу. На свежих кадрах видно, что в акциях участвуют много людей, полиция присутствует на митинге, участники протеста бросают различные предметы в силовиков, но те не отвечают на эти действия.

Имамоглу был задержан утром 19 марта. Его подозревают в коррупционных преступлениях, отмывании денег и терроризме. Мэр отрицает свою вину.

Почему турецкая оппозиция назвала задержание мэра Стамбула переворотом
Политика
Экрем Имамоглу

Крупнейшая турецкая оппозиционная Республиканская народная партия (РНП), членом которой является Имамоглу, назвала его задержание политическим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания стамбульского мэра, которого считают главным соперником нынешнего главы государства за президентский пост в 2028 году.

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Стамбул протесты Экрем Имамоглу Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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