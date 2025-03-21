Что происходит на протестах после задержания мэра Стамбула. Видео

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В Стамбуле продолжаются протестные акции после задержания мэра города, оппозиционного политика Экрема Имамоглу. На свежих кадрах видно, что в акциях участвуют много людей, полиция присутствует на митинге, участники протеста бросают различные предметы в силовиков, но те не отвечают на эти действия.

Имамоглу был задержан утром 19 марта. Его подозревают в коррупционных преступлениях, отмывании денег и терроризме. Мэр отрицает свою вину.

Крупнейшая турецкая оппозиционная Республиканская народная партия (РНП), членом которой является Имамоглу, назвала его задержание политическим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания стамбульского мэра, которого считают главным соперником нынешнего главы государства за президентский пост в 2028 году.