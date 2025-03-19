В Стамбуле запретили проводить демонстрации после задержания мэра города

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Управление губернатора провинции Стамбул на фоне задержания мэра Экрема Имамоглу по делу о коррупции запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на городские власти.

«В целях поддержания общественного порядка на всей территории провинции и предотвращения возможных провокационных действий в период с 19 по 23 марта на четыре дня запрещаются любые митинги, демонстрации и заявления для прессы», — сообщают турецкие власти.

Кроме того, в течение среды, 19 марта, движение перекроют по более чем десятку крупных автодорог в центре Стамбула, а также временно не будут работать несколько станций метро на вход и выход.

В свою очередь Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что по всей Турции ограничили доступ к X, YouTube, Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией) и TikTok.

19 марта 2025 года полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он занимает этот пост с 2019 года. Имамоглу и еще более 100 человек обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Сам политик, комментируя задержание, заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».



Экрем Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом действующего президента Реджепа Эрдогана.