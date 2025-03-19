 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. Видео

Видеокадры протестов в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана

Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. Видео
Video

В турецком Стамбуле протестующие собрались у здания муниципалитета Шишли в знак протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу, сообщило Anka Haber Ajansi.

Имамоглу и еще более ста человек обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом нынешнего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментируя задержание, Имамоглу заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».

Недовольства инициировали сами муниципальные служащие, их поддержали бывший глава администрации Шишли Муаммар Кескин, глава муниципалитета Бейоглу Инан Гюней и глава муниципалитета Газиосманпаша Хакан Бахчетепе. Собравшиеся требовали освободить мэра, уточнило Urfa Haber, добавив, что толпа со временем росла и полиция принимала всесторонние меры безопасности.

В то же время перед Стамбульским университетом собрались некоторые студенты, сообщила Hurriyet. Они хотели провести несанкционированный марш. В ситуацию также вмешалась полиция.

Управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги после ареста Имамоглу.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Стамбул Турция протесты
Материалы по теме
В Стамбуле запретили проводить демонстрации после задержания мэра города
Политика
Главного соперника Эрдогана задержали по делу о коррупции
Политика
Кремль предупредил, что со времен Стамбула «ситуация на земле поменялась»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 17:57
Аналитики БКС назвали оптимальное время для покупки акций под дивидендыИнвестиции, 18:00
Криптовалюту признают имуществом? Юристы прокомментировали инициативу СККрипто, 17:51
Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. ВидеоПолитика, 17:47
Официальный курс доллара вырос на ₽1,35, курс евро — почти на ₽3,3Инвестиции, 17:39
The i Paper узнала о подготовке спецназа Британии для отправки на УкраинуПолитика, 17:34
Глава «Почты России» оценил ее IT-инфраструктуру фразой «дышит на ладан»Бизнес, 17:33
Путин назвал террористами наемников и военных ВСУ в Курской областиПолитика, 17:32
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Доллар упал, но автомобили не подешевеют. Эксперты объяснили, почемуАвто, 17:30
Бывший футболист сборной Черногории умер в 43 годаСпорт, 17:30
Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания в ГенпрокуратуреПолитика, 17:24
Что такое «Оплата улыбкой»: как работает и как ее подключитьИнвестиции, 17:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
«Аналогов нет на рынке». Какие криптоинструменты готовы запустить брокерыPro, 17:16
Стубб сравнил ситуацию Украины и Финляндии после войны с СССРПолитика, 17:13