Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. Видео
В турецком Стамбуле протестующие собрались у здания муниципалитета Шишли в знак протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу, сообщило Anka Haber Ajansi.
Имамоглу и еще более ста человек обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом нынешнего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментируя задержание, Имамоглу заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».
Недовольства инициировали сами муниципальные служащие, их поддержали бывший глава администрации Шишли Муаммар Кескин, глава муниципалитета Бейоглу Инан Гюней и глава муниципалитета Газиосманпаша Хакан Бахчетепе. Собравшиеся требовали освободить мэра, уточнило Urfa Haber, добавив, что толпа со временем росла и полиция принимала всесторонние меры безопасности.
В то же время перед Стамбульским университетом собрались некоторые студенты, сообщила Hurriyet. Они хотели провести несанкционированный марш. В ситуацию также вмешалась полиция.
Управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги после ареста Имамоглу.
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