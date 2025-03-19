Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. Видео

Video

В турецком Стамбуле протестующие собрались у здания муниципалитета Шишли в знак протеста против задержания мэра города Экрема Имамоглу, сообщило Anka Haber Ajansi.

Имамоглу и еще более ста человек обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, его называют главным оппонентом нынешнего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментируя задержание, Имамоглу заявил, что он не сдастся и «будет продолжать борьбу».

Недовольства инициировали сами муниципальные служащие, их поддержали бывший глава администрации Шишли Муаммар Кескин, глава муниципалитета Бейоглу Инан Гюней и глава муниципалитета Газиосманпаша Хакан Бахчетепе. Собравшиеся требовали освободить мэра, уточнило Urfa Haber, добавив, что толпа со временем росла и полиция принимала всесторонние меры безопасности.

В то же время перед Стамбульским университетом собрались некоторые студенты, сообщила Hurriyet. Они хотели провести несанкционированный марш. В ситуацию также вмешалась полиция.

Управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги после ареста Имамоглу.