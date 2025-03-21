Орбан заявил, что европейские лидеры осознали поражение Украины

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Европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться [для ЕС] было плохим решением. Венгры были правы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На прошедшем 20 марта саммите ЕС лидеры европейских государств согласовали итоговый документ с призывом продолжить военно-политическую поддержку Украины. В нем говорилось, что ЕС нужно «срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины». Соответствующий пункт не поддержала только Венгрия.



Это один из многочисленных случаев, когда Будапешт выступил против поддержки Киева или мер в отношении Москвы. В марте 2025 года Орбан предупредил, что дальнейшая финансовая и военная поддержка Украины грозит ЕС экономическими проблемами

В конце февраля Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. В январе Орбан заявил, что Украине нужно выполнить три условия, чтобы Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции.

В числе этих условий он назвал возобновление транзита газа из России. Как сообщало Politico, в итоге уговорить Венгрию продлить санкции против России помогли США.