Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против России

При продлении санкций ЕС против России переубедить Венгрию помогли США, пишет Politico. Будапешт, по словам источников газеты, решил отменить свое вето после того, как Трамп пригрозил пошлинами в отношении российского экспорта

Петер Сийярто (слева) и Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), срок действия которых истекал в январе, после телефонного разговора венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются отдельным решением Совета ЕС дважды в год — в январе и июле. Зимой Венгрия в очередной раз выступила против ограничений, но потом все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности.

Аргументируя отказ от продления санкций, Будапешт ссылался в том числе на приход к власти в США республиканской администрации Дональда Трампа. Венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций». Однако сразу после вступления в должность Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам с Украиной, предупредив, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт.

После этого, по словам источников газеты, Марко Рубио позвонил Петеру Сийярто и призвал его «не пускать под откос санкционный режим» Евросоюза. Именно этот разговор помог убедить Будапешт «отступить» и продлить санкции против России, утверждают собеседники газеты.

Министерство иностранных дел Венгрии не ответило на просьбу Politico о комментарии. О том, что угрозы Трампа ввести санкции против Москвы сыграли свою роль в решении Будапешта, говорил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Я думаю, что здесь помог президент Трамп», — сказал польский дипломат после заседания Совета министров иностранных дел ЕС (цитата по RMF 24).

За время российской военной операции Венгрия неоднократно ветировала решение большинства стран ЕC, в том числе по помощи Украине и санкциям против. Из-за позиции Будапешта европейские чиновники снова начали обсуждать возможность лишения Венгрии права голоса, писала Financial Times. По словам источников газеты, терпение политиков стран ЕС «находится на пределе». Москва считает санкции незаконными.