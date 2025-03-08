Орбан рассказал о потере Венгрией €20 млрд из-за конфликта на Украине

Орбан предупредил об экономическом ущербе для ЕС из-за продолжения поддержки Украины. По его словам, такие шаги «обрушат экономику» союза

Виктор Орбан (Фото: Nicolas Tucat / Reuters)

Венгерская экономика потеряла из-за конфликта на Украине €20 млрд, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в Венгерской торгово-промышленной палате , передает Magyar Nemzet.

По его словам, это серьезная потеря. Он также добавил, что в случае реализации планов ЕС по военной и финансовой помощи Украине и по ее присоединению к союзу это грозит объединению большими экономическими проблемами.

«ЕС захочет финансировать миллионную украинскую армию и украинское государство согласно текущим планам, одновременно стремясь ускорить вступление в Европейский союз. Я уверен, что это решение Брюсселя обрушит европейскую экономику», — сказал Орбан (цитата по Origo).

Орбан также высказался насчет позиции Венгрии отказаться от поддержки Украины поставками оружия со стороны ЕС. По его словам, когда даже США прекратили военную помощь, Будапешт не будет менять свою давно занятую позицию на этот счет.

В начале марта Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Это один из многочисленных случаев, когда Будапешт выступил против поддержки Киева или мер против Москвы. Зимой Венгрия высказывалась против продления антироссийских санкций в Европе (они действуют по полгода и регулярно пролонгируются), но потом все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности. При этом Венгрия уже заявила, что часть из них были нарушены, и предупредила о влиянии этого на принимаемые страной по вопросам Украины решения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что ЕС становится сложнее согласовывать военную помощь Украине из-за блокировки этих решений Венгрией. В связи с этим Брюссель рассматривает возможность, чтобы в реализации нового плана по перевооружению Европы участвовала «коалиция желающих», сказала она.