Politico узнал о новой тактике лидеров ЕС для «нейтрализации» Орбана

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС по украинскому вопросу, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.



Правила требуют согласования совместного заявления всеми странами ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако на прошлом саммите ЕС 6 марта часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была обнародована отдельно, ее поддержали только 26 стран блока (исключая Венгрию). Однако она все равно была опубликована от имени ЕС.

Эта тактика оказалась эффективной, и накануне публикации итогового документа саммита 20 марта дипломаты сообщили Politico, что намерены использовать ее снова.



«Это новая норма. И это действенно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами», — сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС изданию.В итоге Орбан снова отказался поддержать положение о военной и политической помощи Украине. Остальные 26 стран союза не высказали возражений.

В Politico отметили, что на прошлом саммите лидерам стран ЕС удалось заручиться поддержкой премьера Словакии Роберта Фицо, который, как и Орбан, выступал против военной помощи Украине. В коммюнике была добавлена формулировка с призывом к Еврокомиссии, Словакии и Украине активизировать усилия по решению проблемы транзита газа, в том числе «путем его возобновления».