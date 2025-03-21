 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнал о новой тактике лидеров ЕС для «нейтрализации» Орбана

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европейские лидеры выработали план противодействия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему политические заявления ЕС по украинскому вопросу, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Правила требуют согласования совместного заявления всеми странами ЕС, чтобы оно было опубликовано от имени Европейского совета. Однако на прошлом саммите ЕС 6 марта часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была обнародована отдельно, ее поддержали только 26 стран блока (исключая Венгрию). Однако она все равно была опубликована от имени ЕС.

Эта тактика оказалась эффективной, и накануне публикации итогового документа саммита 20 марта дипломаты сообщили Politico, что намерены использовать ее снова.

Орбан посчитал недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС
Политика
Владимир Зеленский

«Это новая норма. И это действенно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами», — сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС изданию.

В итоге Орбан снова отказался поддержать положение о военной и политической помощи Украине. Остальные 26 стран союза не высказали возражений.

В Politico отметили, что на прошлом саммите лидерам стран ЕС удалось заручиться поддержкой премьера Словакии Роберта Фицо, который, как и Орбан, выступал против военной помощи Украине. В коммюнике была добавлена формулировка с призывом к Еврокомиссии, Словакии и Украине активизировать усилия по решению проблемы транзита газа, в том числе «путем его возобновления».

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Виктор Орбан ЕС Украина саммит ЕС Евросоюз Военная операция на Украине
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
Политика
Орбан рассказал о потере Венгрией €20 млрд из-за конфликта на Украине
Экономика
Орбан решил выяснить у лидеров ЕС, как они собираются победить без США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
В ISU заявили об отсутствии крайнего срока проверки российских фигуристовСпорт, 14:29
Почетный президент ОКР «вздохнул с облегчением» после выборов главы МОКСпорт, 14:28
Премьер Бельгии счел «актом войны» возможное изъятие российских активовПолитика, 14:28
Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушенийПолитика, 14:22
Почему ЦБ сохранил ставку 21% и как это повлияет на рубль и инвестицииИнвестиции, 14:20
Партия Порошенко потребовала срочной встречи с ЗеленскимПолитика, 14:17
«Красная зона» заемщика: почему банк решит отказать в кредитеPro, 14:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве началось прощание с Бедросом КиркоровымОбщество, 14:12
Россияне стали в два раза чаще интересоваться новостямиОбщество, 14:01
Песков заявил о желании лидеров ЕС милитаризовать Европу любой ценойПолитика, 13:59
Таможенники в Уфе изъяли голову крокодила у туриста из ТаиландаОбщество, 13:57
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 13:57
В Барнауле глыба льда с крыши упала на восьмилетнюю девочкуОбщество, 13:49
Девять шагов к устойчивой прибыльности промышленного производстваPro, 13:49