Орбан посчитал недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел недружественным выступление украинского президент Владимира Зеленского на саммите Евросоюза и заявил, что тот «спутал роли». Об этом Орбан сказал в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).
«В дискуссии принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли», — считает венгерский премьер (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Зеленский ведет себя так, будто Украина «находится в Евросоюзе». Он отметил, что в Венгрии начинают опрашивать население относительно их отношения к вступлению Украины в Евросоюз.
Во время своего выступления на саммите ЕС украинский президент назвал «антиевропейскими» действиями блокировку решений, «которые важны для всего континента».
«Сейчас существуют серьезные трудности по вступлению Украины в ЕС», — добавил тогда Зеленский.
Саммит ЕС прошел накануне. По его итогам согласовали итоговый документ с призывом продолжить военно-политическую поддержку Украины. Соответствующий пункт не поддержала только Венгрия. В нем говорилось, что ЕС нужно «срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины».
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