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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия заблокировала проект с гарантиями для Украины

Politico: Венгрия заблокировала проект гарантий безопасности и помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия на встрече послов ЕС 28 февраля заблокировала проект документа с гарантиями безопасности для Украины, а также новую военную помощь Киеву, пишет Politico. Сийярто связывал это с тем, что деньги пойдут на продолжение боев
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Венгрия на встрече послов ЕС в пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине, сообщает Politico.

О намерении Будапешта заблокировать выделение €20 млрд на военную помощь Украине глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 24 февраля. Он объяснил это тем, что деньги пойдут на «продление войны на Украине, в то время как надежда на мир сильнее, чем когда-либо».

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Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Европейский план мирного урегулирования, включающий в том числе гарантии безопасности для Украины, активно обсуждается с февраля. Начало полномасштабным дискуссиям положил саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже после того, как спецпредставитель американского президента Кит Келлог допустил, что Европа может быть не представлена на переговорах об урегулировании украинского кризиса. Первое такое мероприятие было созвано в преддверии переговоров России и США в Эр-Рияде, второй саммит европейских лидеров состоялся через два дня, 19 февраля.

Франция и Великобритания впоследствии продолжили разработку плана с гарантиями безопасности для Украины. Макрон накануне раскрыл детали проекта. Он предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. Второй этап предусматривает размещение европейских военных в качестве миротворцев.

Bloomberg писал, что стороны в ближайшее время представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа плюс», государства которой будут готовы участвовать в вероятном размещении миротворцев и обеспечить гарантии безопасности. Трамп считает, что гарантии Киеву должна дать Европа.

Гарантий безопасности от Запада добивается Киев. Украина называет их условием для начала мирного урегулирования. Президент страны Владимир Зеленский запрашивал размещение 100 тыс. западных миротворцев.

Развертывание на Украине миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для Москвы, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Россия негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта. Любую помощь Киеву Москва осуждает.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Венгрия гарантии безопасности военная помощь
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