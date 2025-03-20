Песков: Россия продолжит диалог с США на уровне экспертов

Кремль заявил о продолжении диалога с США на экспертном уровне

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия рассчитывает на продолжение диалога с США на экспертном уровне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Действительно, мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, о необходимости таких переговоров ранее в том числе говорили и президенты России и США.

18 марта 2025 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров стороны достигли договоренностей о прекращении ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры Украины и России.

Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Россия и США создадут экспертные группы. Он также подтвердил, что работа над согласованием дат и составов делегаций следующих контактов США и России продолжается.

В свою очередь специальный посланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что Россия и США планируют 23 марта 2025 года в Джидде обсудить детали договоренностей, достигнутых в ходе разговора Трампа и Путина.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская делегация не будет участвовать в этих переговорах.