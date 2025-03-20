Кремль заявил о продолжении диалога с США на экспертном уровне
Россия рассчитывает на продолжение диалога с США на экспертном уровне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Действительно, мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни», — сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, о необходимости таких переговоров ранее в том числе говорили и президенты России и США.
18 марта 2025 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров стороны достигли договоренностей о прекращении ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры Украины и России.
Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Россия и США создадут экспертные группы. Он также подтвердил, что работа над согласованием дат и составов делегаций следующих контактов США и России продолжается.
В свою очередь специальный посланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что Россия и США планируют 23 марта 2025 года в Джидде обсудить детали договоренностей, достигнутых в ходе разговора Трампа и Путина.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская делегация не будет участвовать в этих переговорах.
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