Песков заявил о работе по согласованию новых переговоров России и США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Работа над согласованием дат и составов делегаций следующих контактов США и России продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как раз в эти часы и сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов. И потом уже, после согласования, сможем вам по необходимости дать информацию, работа пока продолжается», — сказал он.



Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 18 марта заявил, что Россия и США обсудят детали достигнутых в ходе разговора Трампа и Путина договоренностей 23 марта в Джидде. Он подчеркнул, что США ожидают от Украины поддержки этих договоренностей.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор , в ходе которого договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Также лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.Также в официальном сообщении Кремля об итогах переговоров было сказано, что для достижения урегулирования конфликта на Украине стороны создадут экспертные группы.

Путин 13 марта провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Трамп оценил переговоры в Москве как «очень хорошие и продуктивные».



Делегации Москвы и Вашингтона 18 февраля провели встречу в Эр-Рияде, где договорились назначить «высокопоставленные команды для начала работы над путем к скорейшему прекращению конфликта на Украине» приемлемым для всех сторон способом. Кроме того, Москва и Вашингтон условились нормализовать работу своих дипмиссий.