Кремль сообщил, что США и Россия создадут экспертные группы по Украине
Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию конфликта на Украине, об этом договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонных переговоров.
Оба лидера подтвердили свое стремление достичь урегулирования украинского конфликта в двустороннем режиме.
«С этой целью создаются российская и американская экспертные группы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в телеграм-канале.
Это второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента вступления последнего в должность президента США. Звонок начался в 17:00 мск и продлился два с половиной часа. Предыдущая беседа состоялась 12 февраля, она длилась полтора часа.
Кремль сообщил, что лидеры, в частности, договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам и обмене пленными. Они также затронули другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
В заявлении Белого дома по итогам переговоров говорится о том, что Путин и Трамп затронули, в частности, тему мирного урегулирования конфликта на Украине и прекращение огня, а также двусторонние отношения России и США.
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