Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде

Михаил Подоляк (Фото: paparazzza / Shutterstock)

Украинская делегация не примет участие в предстоящих переговорах между США и Россией, которые пройдут 23 марта 2025 года в Эр-Рияде, сообщает The Guardian со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, предстоящие переговоры ожидаются как двусторонние между США и Россией, поэтому Украина не планирует участвовать в них.

В то же время Подоляк отметил, что следует дождаться результатов разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего станет ясно, когда могут пройти переговоры с участием Украины.

«Президент хочет полностью понять содержание этого телефонного разговора Трампа. Главное — понять, как Трамп видит результаты своего разговора с Путиным, и сделать из этого выводы», — уточнил Подоляк.

Говоря о прошедшей встрече Трампа с Зеленским в Белом доме, Подоляк назвал разговор «довольно эмоциональным». По мнению советника руководителя офиса президента Украины, беседа показала, что «противоречия накопились».

Первый раунд переговоров между делегациями России и США прошел 18 февраля 2025 года. Они продлились четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы нормализации двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине и подготовку встречи президентов России и США.

11 марта 2025 года американская и украинская делегации встретились в Джидде. В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.