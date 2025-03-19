 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: paparazzza / Shutterstock)

Украинская делегация не примет участие в предстоящих переговорах между США и Россией, которые пройдут 23 марта 2025 года в Эр-Рияде, сообщает The Guardian со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, предстоящие переговоры ожидаются как двусторонние между США и Россией, поэтому Украина не планирует участвовать в них.

В то же время Подоляк отметил, что следует дождаться результатов разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего станет ясно, когда могут пройти переговоры с участием Украины.

«Президент хочет полностью понять содержание этого телефонного разговора Трампа. Главное — понять, как Трамп видит результаты своего разговора с Путиным, и сделать из этого выводы», — уточнил Подоляк.

Говоря о прошедшей встрече Трампа с Зеленским в Белом доме, Подоляк назвал разговор «довольно эмоциональным». По мнению советника руководителя офиса президента Украины, беседа показала, что «противоречия накопились».

О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Главное
Политика
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Первый раунд переговоров между делегациями России и США прошел 18 февраля 2025 года. Они продлились четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы нормализации двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине и подготовку встречи президентов России и США.

11 марта 2025 года американская и украинская делегации встретились в Джидде. В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Михаил Подоляк США Россия переговоры Саудовская Аравия Эр-Рияд
Материалы по теме
Уолтц анонсировал встречу технических команд США и России в Эр-Рияде
Политика
Кремль сообщил, что США и Россия создадут экспертные группы по Украине
Политика
Песков сообщил, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 17:57
Госдеп рассказал, чего ожидает от встречи с Россией в Саудовской АравииПолитика, 22:22
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 22:14
Белый дом не стал отвечать на вопрос о новых санкциях СШАПолитика, 22:10
Омбудсмен показала видео встречи пленных на российско-украинской границеПолитика, 22:03
Рекордный гол Дзюбы помог сборной России разгромить 174-ю команду мираСпорт, 22:00
Провалившая гендерный тест боксерша заявила о планах выступить на ОИ-2028Спорт, 21:41
«Новые люди» получили сигнал от власти и усилились Анфисой ЧеховойПолитика, 21:25
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Трамп поставил Ирану срок в два месяца для новой ядерной сделкиПолитика, 21:17
Трамп счел владение США энергообъектами Украины лучшим способом их защитыПолитика, 21:04
Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-РиядеПолитика, 21:02
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% второй раз подрядИнвестиции, 21:02
Белый дом заявил о согласии Трампа и Зеленского, что мира можно достичьПолитика, 20:57
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной РоссииСпорт, 20:53