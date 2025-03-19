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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США

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Военная операция на Украине
Россия и США обсудят детали достигнутых в ходе разговора Трампа и Путина договоренностей 23 марта в Джидде, заявил Уиткофф. Он уточнил, что проект соглашения о прекращении огня касается атак инфраструктуры в целом, а не энергетики
Фото: Chris Kleponis / Global Look Press
Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Представители России и США обсудят детали договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — в воскресенье, 23 марта, в Джидде. Об этом заявил в эфире Fox News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Он подчеркнул, что США ожидают, что Украина поддержит эти договоренности. Уиткофф уточнил, что проект соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой затрагивает удары по инфраструктуре в целом, а не только по энергетике.

После телефонного разговора с Трампом Путин согласился на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины и отдал соответствующий приказ военным, сообщили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает позицию о полном отказе от ударов по энергетике, но предоставит свой ответ после получения от США подробностей о достигнутом соглашении.

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По итогам переговоров Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. В Кремле подчеркнули, что оно должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области безопасности.

Как сообщил Белый дом, Путин и Трамп согласились, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». «Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — заявили там.

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Стив Уиткофф переговоры Джидда
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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