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Военная операция на Украине ,  
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Посланник Трампа назвал сроки возможного полного прекращения огня

Уиткофф допустил полное прекращение огня на Украине в течение нескольких недель
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Соглашение о полном прекращении огня во время конфликта на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель. Об этом специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил в интервью Bloomberg Television.

Уиткофф напомнил о договоренности прекратить удары по энергетической инфраструктуре, о которой говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. После разговора Путин дал команду военным прекратить удары, сообщал Кремль. На вопрос, были ли удары России по инфраструктуре на Украине после разговора лидеров, Уиткофф заявил, что «любые атаки, произошедшие вчера вечером, произошли бы до того, как был отдан этот приказ». «Я склонен полагать, что президент Путин действует добросовестно», — добавил Уиткофф.

Он также добавил, что российские официальные лица сообщили ему в сегодня утром, что семь беспилотников направлялись в сторону России в тот момент, когда Путин отдал приказ о прекращении огня, а затем дроны были сбиты российскими военными.

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Уиткофф считает, что проработать все детали полного прекращения огня «немного сложнее, потому что есть граница протяженностью 2000 километров, есть Курск, и есть много деталей, которые влияют на это».

Отвечая вопрос телеведущего о том, возможна ли встреча президента США с Владимиром Путиным, Стив Уиткофф заявил, что «такая встреча вполне вероятна», не называя дату возможной встречи.

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Оперштаб Краснодарского края 19 марта сообщил о возникшем пожаре на нефтебазе рядом со станицей Кавказской в Краснодарском крае из-за падения обломков дронов. Минобороны позднее сообщило, что этот удар был провокацией, которая направлена на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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