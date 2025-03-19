«Молниеносность тут не сработает». ИноСМИ о разговоре Путина и Трампа

18 марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во второй раз поговорили по телефону. Москва согласилась на 30-дневное энергетическое перемирие. Что пишут об этом разговоре зарубежные СМИ — в подборке РБК

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Politico (США)

После 90 минут телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин пошел на минимальную уступку, смягчая трехлетнее наступление России на Украину, — пообещал обменять часть пленных и прекратить атаки на электростанции и другую «инфраструктуру» на 30 дней. <…>

Тревожным знаком для Украины и ее европейских союзников стал тон официального сообщения Белого дома. В американском описании звонка не было упрека в адрес России из-за нежелания одобрить полное прекращения огня, и в целом оно звучало позитивно.

Bloomberg (США)

На первый взгляд, договоренность <…> стала разочарованием для официальных лиц США, которые настаивали на том, что единственный приемлемый результат — это прекращение боевых действий, которое бы проложило путь к постоянному миру. Вместо этого Путин согласился только ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, потребовав, чтобы США и другие страны прекратили поставки оружия и разведданных соседу, на который вторглись его военные. <…>

Даже слабого прогресса по громкому, но спорному предложению Трампа о прекращении огня может быть достаточно, чтобы заглушить некоторую критику о том, что он сдает украинцев.

The Washington Post (США)

Трамп в его кратком оптимистичном изложении разговора, который он описал как «очень хороший и продуктивный», выглядит как ярый ухажер. Путин в более длинной версии разговора, изложенной Кремлем, более осторожен, дружелюбен, но в своих требованиях непреклонен. <…>

Несмотря на шумиху, которая предшествовала звонку, это не была телефонная версия Ялты. Разговор больше подсветил разногласия, чем согласие. И этот первый раунд подтвердил то, что рассказывали сотрудники разведки: Путин не отказался от своего желания доминировать над Киевом.

CNN (США)

Водевильный театр последнего месяца не должен успокаивать тем, что война внезапно движется к миру. Да, администрация Трампа говорила о мире так, как никто не говорил до сих пор в этой войне. Но они также подтвердили, что Москва ищет слабые места и безжалостно проходится по ним танком.

The Times (Великобритания)

То, что президент Путин согласился на ограниченное перемирие на Украине, позволило президенту Трампу сохранить лицо. Но мало что указывает на то, что Москва готова прекратить войну без капитуляции Киева.

Трамп надеялся, что сможет использовать свои «прекрасные отношения» с Путиным, чтобы убедить его согласиться на безусловное, хотя и временное, прекращение огня на 600-мильном фронте в Украине. Вместо этого он был вынужден согласиться на 30-дневный запрет на удары по российской и украинской энергетической инфраструктуре. Ему также был предъявлен знакомый перечень требований России. <…>

Неясно, примет ли Украина ограниченное прекращение огня, согласованное Путиным и Трампом. Зеленский заявил, что, прежде чем принять решение, Украине нужно больше деталей. Незадолго до его выступления в Киеве прогремели взрывы.

The Telegraph (Великобритания)

Ограниченное прекращение огня по энергетической инфраструктуре рискует нанести Киеву больший ущерб, чем Москве, поскольку лишает Украину одного из ее немногих преимуществ в войне: атак с применением беспилотников большой дальности. <…> Но российские удары по украинской энергетической инфраструктуре также стали причиной длительных отключений электроэнергии в морозные зимы <…>

Перед долгожданным звонком звучали предположения, что президент США, чтобы обеспечить быстрое прекращение огня, уступит требованиям России и перестанет передавать Украине разведданные, а также военную и гуманитарную поддержку. Этот пробел пришлось бы заполнять Европе, чего она, по признанию источников, пока не в состоянии сделать.

Le Figaro (Франция)

Отсутствие совместного заявления по итогам телефонных переговоров далеко не удивительно, но различия, как и сходства, между двумя текстами дают ценную информацию о ходе переговоров. Уже в первой строке Вашингтон называет необходимым «прекращение огня». В русской версии это выражение появляется только в третьем абзаце: «да, но», произнесенное на прошлой неделе Владимиром Путиным, сводится к простому «но». «В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны обозначен ряд существенных моментов…», — говорится там. С другой стороны, Владимир Путин «подтвердил свою приверженность мирному урегулированию конфликта» — что не означает «прекращение огня». <...>

Европа? Не ищите, этого слова нет ни на английском, ни на русском. «Лидеры подтвердили свое намерение продолжать усилия по достижению двустороннего урегулирования Украины», — пишут русские. <...>

В завершении этого стратегического телефонного разговора мы еще не знаем, кто набрал больше всего очков. Мы можем говорить лишь о принципиальных различиях между двумя заявлениями. Русские не пошли на действительно обязывающие уступки, довольствуясь лестными заявлениями в адрес Дональда Трампа. Американцы, с другой стороны, пошли на очень общие уступки русским, но молчат об основных «важных моментах», более конкретных, о которых упоминает только Кремль. Полное прекращение огня и, тем более, прочный мир все еще далеки.

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Молниеносность тут не сработает. Иногда радостной новостью становится уже то, что у горы начинаются роды, но на свет появляется только мышь. Было много предположений о том, к чему мог привести этот телефонный разговор между властелинами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они оба любят все непредсказуемое и неожиданное, особенно когда речь идет о правах третьих лиц. Поначалу хорошая новость заключается в том, что эти грандиозные переговоры о судьбе Украины, похоже, превратились в осторожный танец.

Приходится вплетать в речь предостерегающие фразы, поскольку никогда нельзя быть уверенным в том, какой именно взрыв эмоций, особенно со стороны Трампа, можно ожидать в ближайшие несколько часов. Однако, согласно коммюнике, опубликованному после телефонного разговора, эти двое не причинили вреда и подошли к решению проблемы осторожными шагами. Прежде всего, надежду вселяет упоминание о прекращении огня в сфере энергетической инфраструктуры.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Молчание тоже может быть показательным. Прорыв в переговорах о прекращении огня на Украине, на которое надеялся Вашингтон, во вторник не состоялся. Вместо этого теперь стало понятно, насколько все это сложно. После телефонного разговора Кремль ясно дал понять, что не спешит достичь соглашения. Хотя Трамп добился значительного результата: Россия согласилась прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на тридцать дней. <...>

«Страна» (Украина)

Самый важный (и по сути единственный публичный) практический итог разговора — готовность Путина пойти на взаимное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры. <…> При этом, напомним, изначально это то, что хотел предложить Киев американцам на встрече в Эр-Рияде, но в итоге после переговоров с представителями Трампа согласился на большее: полное прекращение огня на 30 дней.

Почему Путин и Трамп решили вернуться к идее моратория на удары по инфраструктуре? Вероятно, чтобы показать, что тупика в переговорах нет и есть некий результат. Возможно, Путин что-либо получит взамен от Трампа, но это пока неясно. Перерыв в ударах на 30 дней по украинской энергоинфраструктуре в общем-то для РФ не критичный: массированные российские ракетные атаки по украинской энергетике происходят примерно раз в месяц. Точечные — гораздо чаще. Но и Украина регулярно бьет по НПЗ и другим объектам, нанося РФ существенный ущерб. То есть тут РФ сильно не теряет.

Правда, идею моратория еще должна поддержать Украина. Как писалось выше, ранее Зеленский именно такую идею и выдвигал. Поэтому маловероятно, что он ее сейчас отвергнет, хотя и такого варианта исключать полностью нельзя: Банковая может попытаться выставить свои, встречные условия.

Global Times (Китай)

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились во вторник в телефонном разговоре о том, что мир на Украине начнется с прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Они говорили о необходимости мира и прекращении огня в российско-украинском конфликте. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией, говорится в заявлении Белого дома.

Между тем, они договорились «немедленно» начать технические переговоры по осуществлению морского прекращения огня в Черном море, а также о полном прекращении огня и постоянном мире на Украине, сообщает Белый дом.

Неясно, как Украина отреагирует на ограниченный план прекращения огня. Киев заявил, что готов принять 30-дневное перемирие, предложенное Трампом, но Белый дом не утверждал, что Путин согласился подписать его, сообщает агентство Синьхуа. Белый дом также не упомянул, требовал ли Путин во время переговоров приостановить иностранную военную помощь Украине на время прекращения огня, а также вопросы о территориальных уступках и будущем Запорожской атомной электростанции Украины.