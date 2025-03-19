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Военная операция на Украине ,  
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Военные после приказа Путина сбили уже летевшие собственные беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные сбили собственные беспилотники, которые летели на цели на Украине. Это произошло после приказа верховного главнокомандующего, сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что «ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты». Всего было сбито семь беспилотников, в том числе шесть — ЗРПК «Панцирь» и один — дежурным истребителем ВКС России.

Семь дронов были нацелены «на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК». Они находятся в Николаевской области.

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