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Военная операция на Украине ,  
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На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дронов

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Военная операция на Украине
Поврежден трубопровод между резервуарами. Пострадавших, предварительно, нет, работников эвакуировали. 18 марта Путин приказал на 30 дней отказаться от ударов по энергетике. Киев примет решение после получения деталей соглашения

Из-за падения обломков дронов на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской Кавказского района Краснодарского края, произошел пожар, сообщил оперштаб региона.

«Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших, нет, заявил в оперштабе. Были эвакуированы 30 человек дежурной смены, работу предприятия приостановили.

18 марта, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда поддерживал отказ от атак энергетики. При этом он сообщил, что Украина подготовит ответ на предложение после получения деталей договоренностей от США.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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