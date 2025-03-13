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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что США выбрали посредника в переговорах и это не Уиткофф

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Связываемый с Уиткоффом самолет Gulfstream G650ER сегодня приземлился во Внуково. Он прилетел из Катара, где Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой, заявил телеканалу «Звезда» помощник президента России Юрий Ушаков.

«США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф», — сказал Ушаков.

Связываемый с Уиткоффом самолет Gulfstream G650ER сегодня приземлился во Внуково. Он прилетел из Катара, где Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.

Говоря о визите спецпосланника Дональда Трампа, помощник российского президента отметил, что стороны условились, что «такого рода контакты будут носить закрытый характер».

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Владимир Путин

Bloomberg 11 марта сообщал, что Уиткофф планирует посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Это уже второй визит Уиткоффа в Москву: он прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным, налаживая с ним дружеские отношения.

Накануне американский лидер заявил, что представители США направляются в Россию для обсуждения условий прекращения огня на Украине, и выразил надежду на положительный ответ от Москвы. По его словам, он уже получил некие «позитивные послания». Днем ранее в Джидде прошли переговоры, на которых Киев выразил готовность к 30-дневному перемирию с Россией. С американской стороны во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Ушаков заявил, что никому не нужны шаги, «которые имитируют мирные действия», а предложенное перемирие станет просто передышкой для украинских военных.

Издание Politico писало, что посланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога «отодвинули на задний план» в переговорах по Украине, что подтверждается его отсутствием на встрече в Саудовской Аравии.

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Персоны
Елена Чернышова
Стив Уиткофф переговоры США Россия
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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