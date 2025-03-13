Кремль заявил, что США выбрали посредника в переговорах и это не Уиткофф

Связываемый с Уиткоффом самолет Gulfstream G650ER сегодня приземлился во Внуково. Он прилетел из Катара, где Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой, заявил телеканалу «Звезда» помощник президента России Юрий Ушаков.

«США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф», — сказал Ушаков.

Связываемый с Уиткоффом самолет Gulfstream G650ER сегодня приземлился во Внуково. Он прилетел из Катара, где Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.

Говоря о визите спецпосланника Дональда Трампа, помощник российского президента отметил, что стороны условились, что «такого рода контакты будут носить закрытый характер».

Bloomberg 11 марта сообщал, что Уиткофф планирует посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Это уже второй визит Уиткоффа в Москву: он прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным, налаживая с ним дружеские отношения.

Накануне американский лидер заявил, что представители США направляются в Россию для обсуждения условий прекращения огня на Украине, и выразил надежду на положительный ответ от Москвы. По его словам, он уже получил некие «позитивные послания». Днем ранее в Джидде прошли переговоры, на которых Киев выразил готовность к 30-дневному перемирию с Россией. С американской стороны во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Ушаков заявил, что никому не нужны шаги, «которые имитируют мирные действия», а предложенное перемирие станет просто передышкой для украинских военных.

Издание Politico писало, что посланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога «отодвинули на задний план» в переговорах по Украине, что подтверждается его отсутствием на встрече в Саудовской Аравии.