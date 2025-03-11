Делегации США и Украины вернулись в переговорную после перерыва

Рустем Умеров, Андрей Ермак и Андрей Сибига проводят встречу с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Встреча между Украиной и США в Джидде возобновилась, сообщает «Страна».

Ранее сегодня делегации ушли на перерыв после первого раунда переговоров.

Встреча по урегулированию конфликта между украинской и американской сторонами проходит сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии. В Вашингтоне заявили, что цель переговоров — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Отвечая на вопрос CNN о первом раунде, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что стороны «продвигаются». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил начало встречи как «конструктивное».

Накануне, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные CNN о переговорах России и США в Саудовской Аравии. «Нет, не могу [подтвердить], это не так», — сказал он журналистам.