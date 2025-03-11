 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Делегации США и Украины вернулись в переговорную после перерыва

Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров, Андрей Ермак и Андрей Сибига проводят встречу с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года
Рустем Умеров, Андрей Ермак и Андрей Сибига проводят встречу с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Встреча между Украиной и США в Джидде возобновилась, сообщает «Страна».

Ранее сегодня делегации ушли на перерыв после первого раунда переговоров.

Встреча по урегулированию конфликта между украинской и американской сторонами проходит сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии. В Вашингтоне заявили, что цель переговоров — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Политика
Марко Рубио

Отвечая на вопрос CNN о первом раунде, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что стороны «продвигаются». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил начало встречи как «конструктивное».

Накануне, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные CNN о переговорах России и США в Саудовской Аравии. «Нет, не могу [подтвердить], это не так», — сказал он журналистам.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Переговоры Военная операция на Украине Украина США Саудовская Аравия
Материалы по теме
Делегации США и Украины ушли на перерыв после первого раунда переговоров
Политика
Делегации США и Украины вышли с переговоров в Саудовской Аравии. Видео
Политика
В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
«Суспільне» сообщил, что США и Украина обсуждали в первом раунде встречиПолитика, 18:23
Ethereum подешевел на 33% после совета о его покупке от Эрика ТрампаКрипто, 18:22
На Украине заявили, что полученные F-16 уступают российским Су-35Политика, 18:21
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 18:16
Ермак призвал ЕС не допустить прекращение огня без гарантий безопасностиПолитика, 18:13
В Москве возле детской площадки нашли две включенные рацииОбщество, 18:11
Глава Мелитополя ушла в отставкуПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пивовары предложили перенести сроки поэкземплярного учета пиваВино, 18:02
Официальный курс доллара упал почти на ₽2 и опустился ниже ₽87Инвестиции, 18:01
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от дронов в ПодмосковьеПолитика, 17:59
Против женщины, потушившей сигарету о щеку девочки, возбудили делоОбщество, 17:53
Пострадавший при обрушении дома в Белореченске умер в больницеОбщество, 17:51
Глава Совфеда предложила изменить правила выдачи семейной ипотекиНедвижимость, 17:48
Минобороны назвало причину масштабной атаки дронами ВСУПолитика, 17:48