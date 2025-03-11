Делегации США и Украины вернулись в переговорную после перерыва
Встреча между Украиной и США в Джидде возобновилась, сообщает «Страна».
Ранее сегодня делегации ушли на перерыв после первого раунда переговоров.
Встреча по урегулированию конфликта между украинской и американской сторонами проходит сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии. В Вашингтоне заявили, что цель переговоров — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.
Отвечая на вопрос CNN о первом раунде, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что стороны «продвигаются». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил начало встречи как «конструктивное».
Накануне, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные CNN о переговорах России и США в Саудовской Аравии. «Нет, не могу [подтвердить], это не так», — сказал он журналистам.
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