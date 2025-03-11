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Военная операция на Украине ,  
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Делегации США и Украины ушли на перерыв после первого раунда переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине

Делегации США и Украины ушли на перерыв после первого раунда переговоров
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Делегации США и Украины ушли на перерыв на переговорах в Саудовской Аравии.

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос CNN, как проходят переговоры, сказал, что стороны «продвигаются к цели».

В начале встречи глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией в Саудовской Аравии началась очень конструктивно.

Уолтц словом «продвигаемся» охарактеризовал встречу с Украиной в Джидде
Политика
Марко Рубио, Майк Уолц, Андрей Сибиха и Андрей Ермак проводят встречу в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года

Переговоры по урегулированию конфликта между украинской и американской сторонами проходят сегодня, 11 марта, в Джидде. В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

США представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

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Теги
Переговоры США Украина Военная операция на Украине Саудовская Аравия
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