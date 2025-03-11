Делегации США и Украины ушли на перерыв после первого раунда переговоров

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Делегации США и Украины ушли на перерыв на переговорах в Саудовской Аравии.

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос CNN, как проходят переговоры, сказал, что стороны «продвигаются к цели».

В начале встречи глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией в Саудовской Аравии началась очень конструктивно.

Переговоры по урегулированию конфликта между украинской и американской сторонами проходят сегодня, 11 марта, в Джидде. В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

США представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.