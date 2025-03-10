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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»

Economist: в случае провала переговоров с США у Киева вряд ли будет еще шанс
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
В случае провала переговоров в Саудовской Аравии США навяжут Украине «то, что они и Россия решат», убеждены собеседники The Economist

Если переговоры между Украиной и США провалятся, у Киева вряд ли будет еще один шанс, пишет The Economist со ссылкой на чиновников.

Провал переговоров может спровоцировать еще большее давление со стороны Вашингтона, отмечает издание. Если подход США сохранится, Украина может оказаться в «серой зоне», что заставит ее использовать более жесткую тактику, считает украинский чиновник. Он упомянул украинскую пословицу: «Яке йихало, тейк й здыбало» («за что боролись, на то и напоролись», «как аукнется, так и откликнется»). В случае провала Соединенные Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», убеждены собеседники. Украинский президент Владимир Зеленский исключал заключение соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Россия оценивает отказ Киева от уступок как «нежелание воспринимать реальное положение дел на земле», говорили в Кремле.

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11 февраля американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде (Саудовская Аравия). В Вашингтоне заявили, что цель — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. Однако украинская сторона опасается, что встреча может закончиться шантажом, тактикой затягивания или попыткой американского президента Дональда Трампа добиться уступок, выгодных России, сообщает Economist. При этом чтобы заключить сделку в Джидде, Украина должна сначала примириться с Трампом.

Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме. Киев будут представлять в том числе глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Одной из проблем издание называет то, что Ермак не пользуется популярностью в команде Трампа. Сам украинский лидер 10 марта также прибудет в Эр-Рияд. Издание называет это «странной ситуацией».

Киев собирается предложить «частичное перемирие» с Россией, чтобы убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе переговоров в Джидде, пишет Financial Times. Зеленский в качестве первого этапа урегулирования предлагал освобождение пленных, запрет на применение ракет, дронов и удары по объектам инфраструктуры, а также «перемирие на море», если Москва сделает то же самое. Украинский лидер также сообщал, что готов подписать соглашение об украинских ресурсах «в любое время и в любом удобном формате». Его подписание сорвалось из-за перепалки Трампа и Зеленского.

Украина на встрече будет стремиться создать впечатление, что она готова взаимодействовать с Трампом, отмечает Economist.

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Персоны
Елена Чернышова
Переговоры Саудовская Аравия Украина США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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